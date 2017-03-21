Суд оштрафовал подростков, избивших инвалидов во Владимире

Эта история имела большой резонанс осенью прошлого года, когда стало известно, что трое подростков, среди которых были лица, состоящие на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, несколько раз незаконно проникали на охраняемую территорию психоневрологического интерната на улице Чапаева.

Там они приставали к инвалидам, пользуясь их тяжелым состоянием здоровья, связанным с психическими заболеваниями, издевались и избивали их. После того, как случай получил огласку, происшествием занялись правоохранительные органы и, в частности, прокуратура.

В рамках проверки проведенной прокуратурой города Владимира в Ленинский районный суд были направлены 3 исковых заявления в интересах пострадавших – недееспособных получателей соцуслуг интерната. Прокуратура потребовала взыскать с несовершеннолетних и их законных представителей компенсации морального вреда.

Как сообщила сегодня облпрокуратура, заявления прокурора рассмотрены, удовлетворены, подросткам и их родителям предстоит выплатить пострадавшим инвалидам 45 тысяч рублей.

Фото: http://pnivladimir.ru/assets/gallery/11/669.JPG