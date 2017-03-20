Владимирские школы купили «глушители»

Школам, в которых выпускники в этом году будут сдавать ЕГЭ, разрешили использовать глушители радиосигналов. Это решение было принято на последнем заседании госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) при Минкомсвязи.

Это решение вряд ли обрадует учащихся, но, как минимум, вздох облегчения обеспечит директорам образовательных учреждений, на базе которых созданы так называемые пункты проведения ЕГЭ. Они-то оказались в непростой ситуации.

Рособорнадзор официально разрешил им использовать системы подавления операторских сигналов. В школах нашей области все 56 пунктов проведения экзаменов оборудованы глушилками. Есть, к слову, и видеонаблюдение, и рамки металлоискателей. Все по-взрослому.

Однако работа блокираторов радиосигнала должна быть согласована с ГКРЧ. По сути, до нынешнего года они работали в полулегальном режиме. И, например, в прошлом году региональные управления Роскомнадзора оштрафовали несколько школ за подавление сигнала сотовой связи на время проведения ЕГЭ.

В частности, в Тверской области за использование блокираторов радиосигнала штраф получили 2 школы в Твери и Нелидово. Региональная экзаменационная комиссия рекомендовала «глушилки» установить. Они зарекомендовали себя как исключительно надежные, дающие желаемую полную и глубокую тишину в эфире.

Использовать в местах сдачи ЕГЭ их начали с 2012 года, после нескольких скандалов с утечкой ответов в интернет, когда школьники сумели воспользоваться ими с помощью мобильных телефонов.

Но у Роскомнадзора свои доводы и свои полномочия. И он выявил нарушение правил установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств.

Как пояснили «Призыву» в управлении Роскомнадзора по Владимирской области, в нашем регионе подобных штрафов школам, где оборудованы пункты ЕГЭ, не выписывали. Хотя правила радиоконтроля предусматривают регистрацию работы блокиратора на определенной частоте. То есть надзорное ведомство обязано быть в курсе – где, как, на какой частоте и в каком радиусе действия заглушают. Нашим учебным заведениям просто повезло: работу их оборудования радиоконтроль не заметил.

Скорее всего, школы региона пользовались блокираторами радиосигнала грамотно, аккуратно и точечно. Это избавило их от внимания надзорного ведомства.

– У нас были несколько лет назад жалобы на исправительные учреждения, которые применяли такие мощные глушители, что и рядом стоящие здания оказывались без связи. Люди жаловались операторам, а те – нам. Со школами, где есть пункты проведения ЕГЭ, подобных обращений не было, – пояснил представитель ведомства.

Пока никаких официальных заключений и инструкций по использованию «школьного» радиоконтроля в региональном управлении Роскомнадзора нет, но о решении ведомства здесь знают из СМИ. В любом случае, считают специалисты, мощность блокиратора регулируется, чтобы создавая проблемы одним, не мешать остальным.

Тем временем, как пояснили в областном департаменте образования, дооснащение пунктов проведения ЕГЭ продолжается. В этом году в семи из них, где распечатывают экзаменационное задание, планируется установить еще и технику для сканирования, чтобы ускорить обработку уже заполненных и сданных ответов.

И все же, несмотря на «глушилки» и видеокамеры, среди сдающих экзамены все равно находятся любители рискнуть и попытаться списать. Хотя теперь их официально и под роспись предупреждают об изгнании с ЕГЭ за подобные попытки (естественно, если учителя поймают).

Тем не менее, главный специалист-эксперт департамента Елена Ляпкова рассказала, что в прошлом году 5 школьников получили «путевку на вылет» за использование несанкционированных подсказок. Попытаться сдать ЕГЭ они смогут только в нынешнем году. Второго шанса за одну кампанию не дается.

Фото: http://mtdata.ru/u2/photo62AD/20140218651-0/original.jpg