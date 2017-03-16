Восемь предприятий Владимира попали в «чёрный список»

Они больше всего задолжали по налогам. Лидером по неплатежам стал завод «Автоприбор»

1158 0
1158 0

Городская администрация опубликовала  список из восьми организаций, задолжавших крупные суммы по НДФЛ.

С долгом почти в 26 миллионов рублей в лидерах оказался завод  «Автоприбор».  Второй крупный налоговый должник – ООО «Владимирский Моторо-тракторный завод». Его долг превысил 5,5 миллионов рублей. Тройку неплательщиков замыкает «Ориентир-Профит» с долгом в 2 миллиона рублей.

В самом конце списка  оказалось ФГУП «Информационные технологии». Предприятие недоплатило в городскую казну «всего» 500 тысяч рублей.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы