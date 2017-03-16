Восемь предприятий Владимира попали в «чёрный список»

Городская администрация опубликовала список из восьми организаций, задолжавших крупные суммы по НДФЛ.

С долгом почти в 26 миллионов рублей в лидерах оказался завод «Автоприбор». Второй крупный налоговый должник – ООО «Владимирский Моторо-тракторный завод». Его долг превысил 5,5 миллионов рублей. Тройку неплательщиков замыкает «Ориентир-Профит» с долгом в 2 миллиона рублей.

В самом конце списка оказалось ФГУП «Информационные технологии». Предприятие недоплатило в городскую казну «всего» 500 тысяч рублей.