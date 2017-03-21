Во Владимире вакцинированных зверей будут чипировать

С каждым днем во Владимире становится меньше опасных бездомных зверей. Мэрия заключила полугодовой контракт на отлов и временное содержание безнадзорных животных на сумму 2,3 млн рублей. В течение 12 дней четвероногих бродяжек кормят, моют, вакцинируют и стерилизуют (ежедневно операциям подвергают 2-3 зверушки).

По оценкам специалистов, во Владимире бродяжничает порядка 700 собак. К концу года удастся вакцинировать и стерилизовать практически всех. Казалось бы, отличный результат. Но, обсуждая сегодня эту тему на заседании профильного комитета владимирского горсовета, депутаты сочли, что есть ещё возможности снизить риски от опасного соседства с бродячими животными.

– Каждую бездомную собаку и кошку нужно ещё и чипировать. Бирки дешевле, но не надежные. Другое дело – чипы. Аппарат по внедрению чипов стоит порядка 20 тысяч рублей. Это недорого, но эффективно, – рассуждает депутат горсовета Дмитрий Чижов. – Вместе с тем, приюты не хотят этим заниматься.

В плане работы с приютами мысль развила Ирина Машковцева:

– Сумма на отлов и содержание безнадзорных животных выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. А развития существующих приютов нет, специалисты не торопятся совершенствовать свою работу. Значит, нужно строить новые приюты. Тем более, в городе есть заинтересованные в этом лица.

В нынешнем году на отлов и содержание животных тратят деньги из областного бюджета, всего – 6,1 млн рублей. Но и в городской казне имеются средства на данные цели – порядка 2 млн рублей. Не исключено, что часть их и потратят на приобретение аппарата для чипирования бродяжек, а заодно и на проработку сметы и проекта возведения приюта.

Жителям Владимира по вопросам отлова бродящих животных следует обращаться по телефону 33-27-77 либо в администрацию своего района.