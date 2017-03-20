В Селивановском районе объявлен карантин по бешенству

На территории Селивановского района установлен карантин по бешенству. Об этом сообщает Горбатка.ру. Территория двора №3 СПК «Колпь» в деревне Копнино объявлена неблагополучной.

Ещё в начале марта врачей фермы обеспокоило поведение одной из коров. В итоге животное умерло в течение короткого времени. Место падежа животного продезинфицировали, произвели отбор проб, труп был уничтожен.

По результатам проб, доставленных в лабораторию, выяснилось, что корова была заражена вирусом бешенства крупного рогатого скота. В этот же день была организована доставка вакцины из Владимира, оповещены все службы, проведено совещание, параллельно вакцинации проводился и поиск источника возникновения болезни.

Учитывая то, что инкубационный период у болезни длительный и может исчисляется месяцами, было привито 162 животных и была начата вакцинация домашних животны в деревне. Сейчас привито 108 кошек и 68 собак. Еще 60 дней будет производиться наблюдение за привитыми животными. Были привиты и 7 сотрудников СПК «Колпь» во главе с председателем СПК Сергеем Ушаковым.

В результате разбирательств выяснилось, что на ферме видели покусанную собаку, которая огрызалась на людей. Животное принадлежало трактористу предприятия. После беседы с ним оказалось, что он нашел четвероногого друга около фермы, привез ее домой, она там умерла.

Кроме мужчины в доме проживает его дочь с детьми. Однако на неадекватно поведение собаки никто не обратил внимания и даже не обеспокоился тем, что это может быть опасно для его родных. Взятые анализы эксгумированного животного подтвердили факт болезни.

У членов семьи со здоровьем на данный момент все порядке, они проходят курс прививок от бешенства.

История эта весьма поучительна. Люди понадеялись на «русский авось», в тоге дело чуть не дошло до большой беды. Следить за домашними нужно всегда. Если они стали себя вести неадекватно – необходимо срочно обратиться в ветеринарную службу. Бешенство смертельно опасно не только для животных, но и для людей.

Фото: http://s10.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/7501719/