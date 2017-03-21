Гороховец получит статус общемирового памятника

Информация об этом появилась вчера на официальном сайте организации. Город Владимирской области был предложен для включения в список комиссией РФ по делам ЮНЕСКО и стал первым моногородом, чья историческая ценность и сохранность была подтверждена центром Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В описании города сделан акцент на то, что его исторический центр сохранился в подлинном виде, а принципы застройки не меняются на протяжении веков. Окончательное решение – попадет ли Гороховец под крыло ЮНЕСКО – будет принято на ежегодной сессии комитета всемирного наследия.

По состоянию на сегодняшний день список российских памятников всемирного наследия насчитывает 16 объектов культурного наследия (в том числе белокаменные памятники Владимира и Суздаля) и 10 природных. 23 объекта ожидают своей участи в предварительном списке.

Фото: http://rusnovosty.ru/wp-content/uploads/2015/10/170746_original.jpg