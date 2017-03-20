У ректора будет женское лицо

Минобрнауки утвердило дату выборов ректора Ковровской государственной технологической академии. Они пройдут 31 марта

27 0
27 0

Из четырех претендентов на кресло ректора ведущего вуза Коврова до финального этапа дошли двое кандидатов: исполняющая обязанности ректора КГТА Елена Лаврищева и проректор по учебной работе и развитию академии Юлия Смольянинова.

Претенденты на должность ректора  уже опубликовали свои программы развития КГТА на ближайшие пять лет на официальном сайте вуза. Теперь кандидатам предстоит защитить их и ответить на вопросы преподавателей, студентов и аспирантов академии на встречах с избирателями.

Ректора выберут 31 марта путем тайного голосования. При этом чтобы выборы были признаны состоявшимися кандидат должен набрать более 50% голосов делегатов, присутствующих на конференции.

В противном случае придется назначать новую дату выборов, которую снова нужно будет согласовывать с Министерством образования и науки и проводить все организационные мероприятия заново.

Фото: http://dksta.ru/kgta/photo/Ucheb/23.jpg

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы