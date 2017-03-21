Во Владимире ещё один депутат уходит в чиновники

Владимирский горсовет успешно играет роль кадрового резерва городской администрации. На прошлой сессии Совета сложил полномочия депутат Сергей Музыка, а на следующей – она состоится 30 марта – собирается сделать то же самое Илья Потапов.

И первый, и второй будут развивать сферу ЖКХ. Сергей Музыка стал заместителем главы администрации Ленинского района, начальником управления обеспечения жизнедеятельности района. А Илью Потапова прочат в кресло заместителя начальника управления ЖКХ администрации города.

Как сообщил «Призыву» Илья Потапов, опыта работы в сфере ЖКХ у него нет, но желание его получить есть:

– Я принимал участие в нескольких избирательных кампаниях, веду прием граждан по единому округу, поэтому плотно общаюсь с жителями Владимира, и с проблемами ЖКХ знаком; ведь они – самые насущные и актуальные. Поэтому, как только узнал, что в управлении ЖКХ есть вакансии, сразу подал туда заявку.

В управлении ЖКХ на сегодняшний момент числится три заместителя без приставки «и.о.». Планируется, что Илья Потапов станет четвертым замом.

В последнее время в мэрии началось стремительное омоложение кадров. Руководители и заместители управлений образования, культуры, по делам молодежи – молодые, но уже опытные работники. Теперь вот и в сфере ЖКХ прибавится молодых и активных специалистов.