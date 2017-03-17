Владимирцев познакомят с казачьей культурой

20 марта в 16:00 во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи (ул. Мира, 51) состоится открытие Недели казачьей культуры «Вольный и степной народ».

В рамках Недели казачьей культуры гости библиотеки смогут узнать много интересных фактов о казачьих традициях ведения быта и сражений, увидеть предметы повседневного обихода казаков, а также посетить показательные выступления представителей владимирской казачьей общины.

Расписание мероприятий недели:

21 марта в 10:00, 11:00.

«Терпи казак, атаманом будешь» – знакомство с казачьим фольклором для самых маленьких (ул. Мира, 51)

22 марта в 10:00

«Как ложкой, так и шашкой» – выездная экскурсия в село Борисоглеб Судогодского района, мастер-класс по верховой езде, джигитовка, дегустация блюд казачьей кухни (по вопросу участия в экскурсии обращаться по тел 33-37-00)

23 марта в 12:00

«Казачьему роду нет переводу» (ул. Мира, 51) – гости мероприятия узнают о традициях, история и быте.

24 марта в 12:00

«Казак себя славит не языком, а конем и клинком» – закрытие Недели казачьей культуры, концерт с показательными выступлениями по боевым искусствам и фланкировке.

На открытие Недели приглашены представители городской и областной администраций, а также представители национальных диаспор. Мероприятие украсит концерт коллектива русской и казачьей песни «Слобода».

Фото: https://myaltai.com/2016/02/10/26878.html