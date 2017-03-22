Общественники смогут заглянуть за прилавок

В регионе-33 растёт число жалоб потребителей. В прошлом году областное управление Роспотребнадзора рассмотрело 3776 обращений жителей, недовольных качеством товаров и услуг – на 200 больше, чем годом ранее.

Начальник управления защиты прав потребителей при Роспотребнадзоре Олег Прусаков заявил, что необходимо повышать размер компенсации за моральный вред. Во Владимире, как, впрочем, и во многих других городах страны, суды назначают довольно скромные выплаты – обычно от 500 до 2000 рублей.

– Основная трудность в таких делах – потребители не предоставляют в суде веских доказательств, скажем, справок от врачей, чеков на лекарства, выписок из больниц, – поясняет председатель правления владимирской областной общественной организации по защите прав потребителей «Содействие» Роман Бобрецов.

Дела, когда потребителям и их защитникам удаётся «отыграть» несколько большие суммы – на слуху. «Призыв» о них тоже сообщал: например, 10 тысяч рублей определили выплатить женщине, неудачно прошедшей процедуру по омоложению лица в одной из частных медклиник города, в такую сумму оценили моральные страдания пациента стоматологической поликлиники, пострадавшей от некачественной установки протезов, 30 тысяч «положили» женщине, купившей автомобиль в сомнительном столичном салоне. Но это, пожалуй, и всё.

В Госдуме на днях прошли парламентские слушания по совершенствованию законодательства в области защиты прав потребителей. Была отмечена тревожная тенденция: уменьшается число плановых проверок, меняются подходы к проведению контрольных мероприятий для стимулирования бизнеса, однако это идёт во вред безопасности и качеству товаров и услуг.

Глава управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков считает, что повышение размеров компенсации морального вреда могло бы заставить бизнес стать боле дисциплинированным. Участники парламентских слушаний отправили свои рекомендации в Правительство РФ. Там, кроме прочего, говорится о расширении полномочий местных властей (сегодня при администрациях города и области сокращены все отделы по защите прав потребителей), а также о привлечении к работе общественников-правозащитников, которые смогут проводить проверки и обследования предприятий торговой сферы.

Фото: http://rt-online.ru/wp-content/uploads/2016/04/226496.ru_.jpg