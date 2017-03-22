С 1 апреля во Владимирской области поднимут социальные пенсии

Второй весенний месяц принесет крохотную прибавку получателям социальных пенсий. Она вырастет на полтора процента. Соответствующий документ вчера подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В нашем регионе порядка 30 тысяч человек пользуются данным пособием. Как правило, это получатели пенсии по инвалидности, по причине потери кормильца, по старости. С 1 апреля выплаты им увеличатся в среднем на 130 рублей (пара литров не самого плохого молока).

«Скромность» прибавки объясняется просто: социальная пенсия индексируется, исходя из данных роста величины прожиточного минимума пенсионера. По данным Росстата, индекс роста прожиточного минимума пенсионера в России в прошлом году составил 1,015.

Согласно постановлению, с 1 апреля вырастут и пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, обладателей наград «Жителю блокадного Ленинграда». Также документ предусматривает повышение пенсий пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф и членам их семей, работникам летно-испытательного состава и космонавтам.

Напомним, что с 1 февраля Пенсионный фонд России повысил на 5,4% все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение нынешнего года, то в августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Фото: http://rsute.ru/upkeep/uploads/2017/03/0c0947049_9178976.jpg