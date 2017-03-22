Владимирцам разъяснили, как записать ребенка к врачу

Внимание жителей региона-33 обращают на то, что при записи через Единый портал государственных услуг на форме ввода параметров записи есть возможность указать другое лицо, в том числе ребенка.

Алгоритм действий таков:

В каталоге услуг следует выбрать раздел «Мое здоровье», далее – услугу «Запись к врачу». После того как откроется форма для выбора региона и указания данных физического лица, в пункте 1 следует указать регион.

В пункте 2 «Кому необходимо записаться на прием» выбираем пункт «Другому человеку» – откроется форма для ввода персональной информации пациента, которого планируется записать на прием к врачу.

Затем необходимо внести данные пациента – ФИО, полис обязательного медицинского страхования, пол – и нажать «Далее». Результат записи будет успешным, если после этого отобразится список медицинских организаций, доступных для записи другого лица (ребенка).

Как уже сообщал “Призыв”, с 1 июля текущего года запись на прием к врачу в Интернете будет доступна только через личный кабинет пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг. Запись к врачам через Регистратуру33 прекратят, привычный для жителей портал к июлю станет только информационным.

В региональном департаменте здравоохранения полагают, что новшество позволит максимально снизить возможность злоупотребления электронной услугой (когда пациент многократно записывается к врачу и не приходит на прием). Так, в прошлом году около 41 тысячи пациентов региона не явились на прием, записавшись через Интернет. В результате более 8% талонов остались неиспользованными.

Отметим, что доступ к личному кабинету пациента «Мое здоровье» смогут получить только зарегистрированные пользователи Единого портала государственных услуг. Между тем пока там зарегистрированы только 4% жителей области.

Фото: https://kopeysk24.ru/news/obshestvo/