В Чулково пришел газ

В поселке Чулково Гороховецкого района состоялся торжественный пуск газа на введенном в эксплуатацию межпоселковом газопроводе «ГРС д. Денисово – пос. Чулково».

Как уточняют в пресс-службе ООО “Газпром межрегионгаз Владимир”, протяженность построенного газопровода высокого давления составила около 12,5 км, уличных сетей распределения – около 15 км. Смонтированы 1 шкафной и 2 блочных газорегуляторных пункта.

С вводом газопровода в эксплуатацию в поселке будет газифицировано 269 домовладений и квартир, переведены на природный газ 2 котельные объектов социальной сферы.

Сообщается, что на трассе газопровода много участков с высоким уровнем грунтовых вод, вдоль нее – большая концентрация линейных подземных коммуникаций. В ходе строительства были выполнены 13 пересечений с искусственными и естественными преградами методом наклонно-направленного бурения, в том числе осуществлено несколько переходов под автомобильными дорогами и переход под железной дорогой.

Фото: http://www.yuzhnouralsk.ru/archives/1884