Сокращаются поставки газа на котельные Александровского района

Долги Александровского района за газ привели к тому, что компания «Газпром межрегионгаз Владимир» начинает ограничения поставок голубого топлива на тамошние котельные. Об этом сообщается на сайте компании-поставщика.

Соответствующие уведомления были направлены руководству предприятия «Александровские коммунальные системы» (ОАО «АКС») 22 февраля и 14 марта, однако реальных шагов по погашению долга – а он уже составляет больше 600 млн рублей – сделано не было.

Процедура введения ограничения начнется в понедельник, 20 марта, что в итоге понизит температуру теплоносителя в домах, которые обслуживаются этой компанией.

Предприятие «АКС» не первый год возглавляет список самых злостных неплательщиков, перечень которых опубликован на сайте «Газпром межрегионгаз Владимир». Однако ограничения поставок газа вводятся и на котельные других теплоснабжающих организаций Александровского района, также являющихся должниками: ОАО «Струнинский тепло-водоканал», ООО «Балакиревские тепловые сети», ООО «Теплосеть» и ООО «Теплоэнерго».

Фото: http://newsbel.by/wp-content/uploads/2017/02/newsbel.by- 14.02.2017-8f45f4KW4LUKddFqIQnBWAqH8Q4NquZy.jpeg