Владимирцев берут в космонавты со вчерашнего дня

Вчера стартовал конкурс по отбору кандидатов в отряд космонавтов РОСКОСМОСА. Он пройдет на базе ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

Оговоримся сразу: возьмут очень-очень немногих: по условиям конкурса, предполагается отобрать 6-8 человек. Но зато какие перспективы! Они, как обещает РОСКОСМОС, станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции (МКС), и также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

Однако претендентам на открытие космических высот придется попотеть изрядно. Их ждет многоплановое тестирование – по физической, психологической подготовке, а также серьезнейшее медицинское обследование. Неслучайно, для тех, кому доверят заправить в планшеты космические карты, есть строгий возрастной рубеж: не старше 35 лет. Организаторы проверят у них и «матчасть» – претенденты должны обладать обширными и глубокими знаниями в профильных с космосом науках, быть способными к последующему обучению.

Несомненно, познать Вселенную – задача не из легких, однако только единицы, как показывают опросы, сегодня хотят стать космонавтами. Если в 1970 году по данным соцопроса, мальчишки рвались к штурвалу ракеты – 16 процентов хотели быть космонавтами, и это была первая профессия-мечта, то спустя 40 лет она не попала даже в «десятку» ребячьих профессиональных предпочтений.

Тем не менее, вероятность, что выбирать будут лучших из лучших, все же сохраняется. Именно по этому принципу формировался отряд космонавтов во все времена, начиная с первого набора в 1960 году. Будут ли среди них парни и девчата с владимирской пропиской – увидим. Пример у них достойный есть: Вязники – родина дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Валерия Кубасова. И Валерий Николаевич проходил аналогичный отбор в отряд космонавтов, куда его зачислили в 1966 году. Он трижды совершал полет в космос, налетав 18 суток 17 часов 59 минут.

Кстати, во Владимире есть уникальное учебное заведение, где учатся космонавты. Владимирский филиал РАНХиГС окончили 14 летчиков-космонавтов и более 70 сотрудников Центра подготовки космонавтов (по данным на 2016 год). Среди них Василий Циблиев, Сергей Волков, Олег Котов и многие другие. Сейчас учатся Алексей Овчинин, Андрей Борисенко и их коллеги по отряду.

Ну а мечтающим попасть в отряд РОСКОСМОСа просят писать и отправлять документы по почте с уведомлением или доставляются заявителем лично по адресу: 141160, Московская область, Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с пометкой «В комиссию по отбору кандидатов в космонавты».

Кому разрешат полететь к звездам?

Есть несколько требований к претендентам в кандидаты в космонавты России. Среди них:

Гражданство Российской Федерации. Возраст не старше 35 лет. Высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт работы. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации. Претенденты должны иметь способности к изучению космической техники (продемонстрировать умение разобраться в основах и принципах построения технических систем, понимание их физической сущности, умение запоминать техническую информацию, терминологию и технические характеристики), а также ладить с компьютером и знать английский.

С полным перечнем требований к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Госкорпорации «РОСКОСМОС» и ЦПК.

Фото: http://www.gctc.ru/media/foto/big/841/3097378072.jpg