Во Владимире назовут лучшего учителя

Завтра в Центре культуры и искусства на Соборной (ул. Б.Московская, 33/35) состоится финал и церемония награждения участников и победителей XXV городского конкурса «Педагог года».

Как сообщает владимирская мэрия, участие в нем приняли 22 педагога города. Из них – 9 педагогов дошкольного образования, 10 учителей школ, 1 педагог-организатор МАОУ «Гимназия №3», 1 – учитель трудового обучения МАОУ «ГМУК №2», 1 – педагог психолог МБУ ДО «ДООспЦ».

Напомним, что первый подобный конкурс состоялся во Владимире в 1991 году. За 25 лет участниками творческого состязания педагогов стали 326 специалистов, 103 из них стали лауреатами и победителями в номинациях, 28 – победителями. Были представлены почти все предметы школьного цикла, опыт воспитателей, педагогов-логопедов, психологов дошкольного образования, педагогов дополнительного образования.

Начало торжественной церемонии – в 11.00.

Фото – из архива пресс-службы администрации города.