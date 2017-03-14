Транспорт встанет в Лакинске, Покрове и Киржаче

Список дал ФКУ «Упрдор Москва-Нижний-Новгород». И порадовал новостью о том, что проезжую часть, разбитую после зимних температурных перепадов, ремонтировать обязательно будут.

– Мы решили уходить от ямочного ремонта. Будем делать картами (небольшими квадратными и прямоугольными отрезками – прим. авт.). Уличные температуры уже позволяют начать ремонт, – заверил начальник Упрдора Максим Голдобин.

Это локальный ремонт, не имеющий строгих финансовых ограничений и сроков выполнения – его делают по мере разрушения дорожного полотна.

Плохая же новость в том, что на сегодня утверждены очень небольшие объемы текущего ремонта – всего 4 километра! Всего же в этом году капитальный ремонт ждет 17 км дороги. А по территории Владимирской области проходит 352 километра федеральных дорог.

Как заверили в ФКУ «Упрдор Москва-Нижний-Новгород», масштабные работы пройдут в 2018 году, так что пока водители вынуждены будут терпеть неудобства, гремя подвесками своих автомобилей.

Но есть ещё одна причина загрустить – ремонты мостов через реки Киржач, Вольга, Топка (Петушинский район), Ундолка (Лакинск), Клязьма (Пенкино, Камешковский район). То, что руководство федерального Упрдора называет радужной перспективой дорожного развития, водители пока воспринимают в виде многочасовых пробок.

– Мост через Киржач находится в очень неудобном месте – на повороте. У него весьма сложная конструкция. Кроме того, здесь высокая интенсивность движения транспорта. Все это усложняет работы, – сообщил глава Упрдора «Владимир-Нижний-Новгород» Максим Голдобин.

С 1 апреля в Лакинске дорожники приступают к работам на проезжей части. Только в черте города там планируют установить 5 пешеходных переходов. И совсем не останется левых поворотов, все заменят разворотными петлями или вовсе запретят. Безопасность всех участников дорожного движения дороже неудобства водителей.

Кстати, во Владимире активно ведутся работы пока только на одном объекте – на пешеходном переходе на «пекинке» между улицей Белякова и бульваром Иванова.