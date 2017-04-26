В Лакинске транспорт встал в пробки из-за шума

Шумозащитные экраны на трассе М-7 дорожники устанавливают в Ундоле и на улице Лакина. Для жителей придорожных домов это хорошо, водителям – в тягость. Пробки в дневное время растягиваются на несколько километров.

Несмотря на прошлогоднее расширение дороги и устройство поворотных петель, в Лакинске ещё много «узких» мест. Поэтому как только часть трассы занимают дорожники, движение транспорта сводится к минимуму.

Дело осложняется тем, что по соседству ведутся масштабные ремонты на мосту через реку Ундол. Вчера из ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» пришла печальная новость о том, что работы по капремонту моста и дороги в черте Лакинска продлятся до конца года. Хотя изначально, на старте ремонтной кампании, датой её окончания назывался июль.

Кроме того, перенесены сроки ремонта ещё одного участка М-7 в Собинском района: в мае должны были начать капремонт трассы в районе деревни Демидово и села Ворша, теперь дорожники ориентируются на середину лета.

В ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» из-за пробок в Лакинске автолюбителям предлагают выбирать альтернативные пути. Этот город, например, можно объехать через Кольчугино – данной дорогой охотно пользуются дальнобойщики и перевозчики на легковых авто, регулярно совершающие рейсы Владимир-Москва.

Правда, районные дороги явно не рассчитаны на такую нагрузку, да и власти не торопятся восстанавливать пострадавшее дорожное полотно. В администрации Кольчугинского района сообщают, что ямочный ремонт начнут в конце мая – начале июня.

К сведению, на федеральных трассах Владимирской области в этом году отремонтируют 4 моста и завершат 2 масштабных капитальных ремонта в районе Лакинска и Вязников.