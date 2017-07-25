В ночь с 25 на 26 июля на федеральной трассе М-7 «Волга» в черте города Лакинска дважды будет перекрыто движение. Это необходимо для установки пролетных строений на надземных пешеходных переходах.

Перекрытие движения на 155 км федеральной трассы в районе поворота на Собинку продлится с 1.00 до 1.40, а на 153 км в районе улицы 21-го Партсъезда – с 5.00 до 5.40.

Таким образом, движение транспорта будет остановлено в общей сложности на 80 минут. ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанными с ограничением дорожного движения.

Фото: http://zoozel.ru