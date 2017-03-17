Владимирцы против лояльности. Если речь идет о террористах

Шансов не давать! Удары по терроризму и экстремизму необходимо наносить на разных уровнях и полюсах – от вузов и учреждений досуга до семей и подъездов многоквартирных домов. Враг смертельно опасен и убийственно коварен, чтобы чувствовать себя в безопасности сегодня, даже находясь очень далеко от Парижа, Ниццы или Стамбула, которые в прошлом году сотрясли самые громкие теракты последнего времени. Этот вывод озвучили участники II Международной научно-практической конференции «Новые вызовы терроризма и экстремизма: формы и методы противодействия», которая прошла во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В ее работе помимо российских специалистов, которые представляли ведомства, противодействующие проявлениям экстремизма и терроризма, участвовали представители отечественной науки, преподаватели Западного Иллинойского университета. Вместе они составили достаточно объемное представление об экстремизме и терроризме, как сложном современном социально-политическом феномене и обсудили наиболее эффективные средства и методы противостояния их проявлениям.

Алексей Кудрявцев, заместитель директора Владимирского филиала РАНХиГС, отметил насколько глубоко преступники используют современные средства коммуникации, в частности, интернет. По данным главного информационного центра МВД РФ, в 30% преступлений террористической направленности использовались возможности всемирной паутины. Он подчеркнул, что подобного рода преступления сложно и контролировать, и выявлять, и квалифицировать. Правоохранители должны для этого обладать соответствующей квалификацией, быть технически подготовленными, владеть «методикой эффективному противодействия этому новому виду преступной деятельности».

Государственная позиция по противодействию данным видам преступлениям – от бытовой ксенофобии до сепаратизма, терроризма остается предельно жесткой: им придается первоочередное значение. Алексей Вадимович привел такие данные: в прошлом году в России выявлено около 1,5 тыс преступлений экстремистской направленности, расследование почти тысячи дел завершено, дела направлены в суд. Предотвращено свыше 100 межнациональных конфликтов.

– Особенно важное направление деятельности правоохранителей – выявление лиц, вербующих граждан России для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов, а также перекрытия каналов переправки данных рекрутов за рубеж, – рассказал он. – Кроме того, выявлено около 200 фактов содействия террористической деятельности подобного рода. РФ исходит из того, что с данными угрозами надо бороться сообща, во взаимодействие.

Алексей Кудрявцев отметил ушедший год как время укрепления межгосударственного сотрудничества правоохранителей России с коллегами из зарубежных стран и с международными организациями. В качестве примера он привел взаимодействие на уровне Совета министров внутренних дел стран СНГ, а также взаимодействие по линии Интерпола. С его помощью в прошлом году установлено местоположение 170 обвиняемых, 64 – экстрадированы.

Он назвал одну из проблем, которая сдерживает взаимодействие силовиков разных стран и континентов – действующие ограничения по политическим причинам, из-за которых невозможен полноценный взаимный обмен информации, совместное проведение оперативно-розыскных мероприятий и прочее.

Алексей Вадимович и поддержавшие его спикеры говорили об унификации антитеррористического законодательства, как действующей мере противодействия террористам и экстремистам, о повышении эффективности работы существующих международных формирований правоохранительных органов, а при необходимости – о создании новых. Андрей Павлинов, профессор Академии Генеральной прокуратуры РФ, предложил использовать опыт соседей, чтобы гармонизировать антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство. Он привел в пример Казахстан, законотворцы которого заимствовали лучшие наработки из международных правовых актов, выстраивая единую антитеррористическую вертикаль.

Выступающие говорили и о том, что, несмотря на победы в военной операции в Сирии, где исламисты терпят поражение, в России, а также в Белоруссии в Казахстане идет рост числа преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом. Угроза дальнейшего распространения радикалов более чем реальная, уверен он.

– Реальность такова, что появился новый субъект мировой политики – международный террорист. Он обзавелся значительными подконтрольными территориями, огромными финансовыми ресурсами, достигающими десятки долларов, целыми армия. Например, до 80 тысяч боевиков действовали в Сирии, среди них – выходцы с Кавказа и Поволжья.

Приглашенные заокеанские спикеры – преподаватели Западного Иллинойского университета – привели результаты аналитических наблюдений. Денис Уэйн Боуман отметил, что за последние 60 лет террористы изменили тактику и выбирают такие цели, как школы, университеты, предприятия малого бизнеса, церкви, то есть доступные городские структуры. Он вспомнил о взрыве, прогремевшем на Бостонском марафоне, и заметил, что в данном случае террористы нанесли больше психологический урон.

Говоря о мерах противодействия, господин Боуман, оценил как значимые, в частности, мероприятия по усилению контроля за эмигрантами, тем более что полномочия на это правоохранители Америки имеют. Заокеанский спикер отметил и усиление мер безопасности в аэропорту. В Россию он летел через три аэропорта – американский, английский и российских, и, на его взгляд, все страны на самом высоком уровне организовали антитеррористические меры в воздушных гаванях.

Его коллега – профессор Владимир Сергевнин – рассказал о том, что за последние годы преступления в сфере терроризма в США совершили «не пришельцы», а граждане Америки. Об уровне обеспокоенности граждан Штатов по поводу собственной уязвимости можно судить по итогам одного из опросов, проведенного среди молодежи. Выяснилось, что молодые люди готовы поступиться частью свобод ради национальной безопасности. Более 80% согласились с такой постановкой вопроса.

Очень созвучными оказались мысли вслух Анатолия Маланчука, сотрудника Главного управления криминалистики СК РФ, и Сергея Усманова, профессора Ивановского госуниверситета. Они говорили о разрушении духовных скрепов, об утрате интереса к духовному наследию народа. Последнее выражается, в том числе, в сокращении часов преподавания русской литературы и истории. Сергей Михайлович напомнил о произведениях Ф.М. Достоевского, писателя, который сильно беспокоился и о судьбе «мальчиков», и о том, что в головах молодых.

– Если в головах молодых людей вакуум, то он быстро заполняется злом и разрушительными идеями, – напомнил он одну из мыслей русского классика.

О том, как молодежь стремятся увести от разрешительных радикальных идей, подробно рассказал Альберт Индербиев, представитель администрации главы и правительства Чеченской Республики. Здесь помимо мощной пропагандисткой кампании для молодежи создаются современные условия и возможности по трудоустройству, действуют массовые объединения, привлекаются к работе богословы, имамы.

Руководитель Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин, говоря о противодействии экстремистским проявлениям, подчеркнул значение профилактической работы в молодежной, вузовской среде. В этом вопросе не может быть «лишних людей и идей» – нужны и новейшие технологии, и совместные усилия правоохранителей, общественников, духовных лидеров. Против расползающейся террористической заразы встать и выступить необходимо всем миром. Лояльность уместна, но только к жертвам террора.