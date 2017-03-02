Свернул с Октябрьского проспекта, а там танк

Владимирская мэрия разместила на сайте проектные эскизы нового городского парка, расположенного между улицами Мира, Гороховой и Октябрьским проспектом. Горожанам предлагают проголосовать за проект.

Это будет первый в своем роде военно-патриотический парк. Самым необычным и привлекательным для посещения станет мемориальный павильон, нечто среднее между музеем и доской почета. В нем разместится книга памяти Владимирской области, а также выставка военной техники.

В остальном парк будет похож на все остальные городские места отдыха: спортивные и детские площадки, аллеи с клумбами – хороший набор для мам с колясками и мам же с малыми детьми.

На эскизах все выглядит вполне красиво и достойно. Во всяком случае, это гораздо лучше сегодняшнего заброшенного сквера с куцыми тропинками и ветхими деревьями.

Мэрия предлагает горожанам ответить на три вопроса: нужен ли военно-патриотический парк (странно, если кто-то ответит «нет»), удачно ли выбрано место (а есть другое?), нравится ли проект благоустройства (тут, действительно, могут быть варианты)?

Голосование началось вчера, и к вечеру уже сотни владимирцев выразили свое мнение.

Правда, сроки реализации проекта пока не оговариваются. В городском бюджете на это не заложено ни копейки.