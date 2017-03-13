Владимирец выиграл в лотерею более 7 миллионов рублей

Вчера, 12 марта, неизвестный пока счастливчик стал обладателем суперприза в лотерее «Рапидо». Выигрыш в размере 7 137 869 рублей пришелся на 78921-й тираж.

Победитель принял участие в одном тираже, сделав простую ставку стоимостью 60 рублей. Победная числовая комбинация: 15, 6, 8, 16, 12, 13, 7, 20, + 1.

Как сообщает PR-служба Торгового дома «Столото», нынешний победитель — восьмой миллионер «Рапидо» в 2017 году. В компании напоминают, что проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а уточнить всю информацию о получении выигрыша можно по телефону: +7 (499) 270-27-27.