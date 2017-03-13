Владимирец выиграл в лотерею более 7 миллионов рублей

Минувшие выходные стали для жителя областного центра особенно удачными.

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Вчера, 12 марта, неизвестный пока счастливчик стал обладателем суперприза в лотерее «Рапидо». Выигрыш в размере 7 137 869 рублей пришелся на 78921-й тираж.

Победитель принял участие в одном тираже, сделав простую ставку стоимостью 60 рублей. Победная числовая комбинация: 15, 6, 8, 16, 12, 13, 7, 20, + 1.

Как сообщает  PR-служба Торгового дома «Столото», нынешний победитель — восьмой миллионер «Рапидо» в 2017 году.  В компании напоминают, что проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а уточнить всю информацию о получении выигрыша можно по телефону: +7 (499) 270-27-27.

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