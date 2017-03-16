В Пенкино депутаты поставили главе «неуд.»

Связана он, как это часто бывает, с противостоянием представительной и исполнительной власти. Последнюю представляет 49-летний Сергей Трифонов. Местный сити-менеджер родом из Владимира. До 1996-го служил офицером в армии, до 2010 года работал в пожарной части, руководил кролиководческой фермой в Юрьев-Польском районе, трудился начальником материально-технического снабжения во Владимирском юридическом институте, был завхозом областного госпиталя для ветеранов войн в деревне Пенкино…

Пост пенкинского сити-менеджера он занял в ноябре 2015-го, Но отношения с земляками складываются туго. Через год, в ноябре 2016 года, на встрече с Трифоновым и представителями райадминистрации жители МО «Пенкинское» предлагали выразить недоверие своему сити-менеджеру «от безысходности», а все его полномочия передать районной мэрии. Это предложение они обосновывали бездействием сити-менеджера, его нежеланием общаться с местными жителями и вникать в их нужды.

Потом в январе 2017-го около 60 жителей села Гатиха – самого крупного населенного пункта, входящего в состав МО «Пенкинское», направили коллективное письмо в адрес самого Трифонова, главы администрации Камешковского района и даже губернатора области. В письме они подробно перечислили претензии к своему сити-менеджеру. В частности, пеняли на то, что тот зачастую не желает общаться даже с депутатами местного Совета, не участвуя в их заседаниях или же уходя в самый разгар обсуждения важных вопросов.

В феврале 2017-го Камешковский районный прокурор Артём Туров обратился в Совет народных депутатов МО «Пенкинское» с представлением об устранении нарушений бюджетного законодательства. Прокурорская проверка установила, что Пенкинская администрация расходовала слишком много бензина, оплачивая его за счет местного бюджета. Например, на личный транспорт заместителя Трифонова в течение 9 месяцев 2016 года расходовалось бензина в среднем по 5182 рубля в месяц, хотя даже на федеральном уровне выплата компенсации за использование личного транспорта в служебных целях для государственных гражданских служащих установлена в предельном размере 2400 рублей.

Кроме того, по выводам прокуратуры, Сергеем Трифоновым была установлена завышенная норма расхода бензина на его служебный «УАЗ», причем водителем на этом авто работал сын главы администрации, при начислении зарплаты которому допускались нарушения.

Рассмотрев представление прокурора, депутаты Пенкинского совета объявили Сергею Трифонову выговор за нарушение бюджетного законодательства.

Кстати, в ходе заседания депутаты обсуждали и другие моменты, по которым есть вопросы. До сих пор, например, нет окончательной ясности в истории с принадлежавшим МО «Пенкинское» трактором, который зимой расчищал улицы местных населенных пунктов от снега. Этот трактор был сдан в металлолом, хотя незадолго до того машину ремонтировали за бюджетный счет. Так же таинственным образом исчез принадлежавший МО «Пенкинское» грузовик «ГАЗ», который нашли в соседнем Ковровском районе в разукомплектованном состоянии.

На последнем февральском заседании того же Совета в отношении главы администрации были приняты ещё два решения. Первым из них депутаты единогласно поставили неудовлетворительную оценку сити-менеджеру по результатам его деятельности и работы возглавляемой им администрации в течение 2015 года. Дело в том, что отчет о своей работе за указанный период Сергей Трифонов не представил народным избранникам до сих пор, несмотря на то, что обязан это сделать. За 2016 год он, правда, перед нардепами отчитался, но те сочли выступление неубедительным.

Не удовлетворены тем, что происходит в Пенкино, и в администрации Камешковского района. По итогам 2016 года, по сравнению с данными предыдущего, в 2 раза увеличилось число обращений жителей Пенкинского сельского муниципального образования к главе администрации Камешковского района.

Теперь большинство депутатов Пенкинского совета народных депутатов и немалая часть жителей выступают за досрочную отставку Сергея Трифонова. Правда, механизм досрочного прекращения полномочий сити-менеджера достаточно сложен.

Пенкинское МО является самым скромным по численности населения в Камешковском районе – там в 14 населенных пунктах проживает всего 1402 человека, из них более 1100 – в селе Гатиха и деревне Пенкино. Однако Пенкино считается курортным местом, там меж живописных берегов протекает река Клязьма, расположены санаторий и множество дач, и желающих выстроить усадьбы и дачи в этой деревне всегда немало.

Кроме того, через территорию этого сельского поселения проходит автотрасса М7. Поэтому должность главы в такой территории особенно заметна и престижна. При условии, конечно, если ее носитель справляется со своей работой.

Фото: https://zebra-tv.ru/novosti/chetvertaya-rubrika/razorennye-dvoryanskie-gnezda/