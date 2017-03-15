Владимирский епископ разделил участь Томаса Бекета

Весной 1172 года, то есть 845 лет назад, произошло невиданное событие – епископ Ростовский, Суздальский и Владимирский Феодор II был зверски казнен.

За всю многовековую историю нашего Владимирского края православный владыка не становился жертвой столь жестокой расправы. Епископ Феодор, вошедший в историю с прозванием Белый Клобучок, оказался жертвой собственного неумеренного честолюбия и заложником большой политической игры, в которой участвовали Константинополь, Киев и Владимир. В православных хрониках и церковных синодиках имя опального архиерея было предано забвенью.

Большая игра

В отличие от почти всех архипастырей XII столетия, которые являлись греками и выходцами из Византии, владыка Феодор был родом из Киевской Руси. Он приходился братом знатному киевскому боярину и тысяцкому Петру Бориславичу, который вел собственную летопись и, по мнению известного историка академика Бориса Рыбакова, мог быть автором «Слова о полку Игореве».

Будущий епископ Феодор принял иноческий постриг в Киево-Печерском монастыре. Имея знатное происхождение и связи в церковных трудах (в числе его родни был первый епископ Смоленский Мануил), монах из боярской семьи стал лично известен князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому. Покидая Киев в 1155 году, Боголюбский позвал с собой в Залесскую землю и энергичного инока Феодора, сделав его игуменом одного из суздальских монастырей.

В ту пору Владимир входил в состав Ростово-Суздальской епархии. Ее духовный владыка епископ Нестор жительствовал в Ростове, и политику князя Андрея, стремившегося возвысить новую столицу в противовес старым городам и их боярству, не поддерживал.

Князь попытался сместить неугодного архиерея, оказывая давление на киевского митрополита, но преемник Нестора епископ Ростовский Леон оказался еще хуже. Упрямый и фанатичный владыка вскоре поссорился с князем Андреем, и тот стал подбирать новую кандидатуру.

Игумен из аристократической семьи показался Андрею Юрьевичу наиболее подходящей фигурой для епископской хиротонии. В 1162 году князь отправил в Константинополь посла Якова Станиславича, прося Патриарха Луку Хрисоверга отделить Владимир от Ростовской епархии, учредить в нем отдельную митрополию и поставить митрополитом Феодора. Патриарх отказал, но князь Андрей своей властью нарек суздальского игумена владыкой. Фактически, Феодор с середины 1160-х гг. получил власть епархиального архиерея, имея резиденцию в Суздале.

Миссия в Византию

Феодор, противореча ортодоксальным грекам, выступал за отмену постов во все церковные праздники, выпадавшие на среды и пятницы. Данная проблема – невозможность попировать в праздничный день, была очень серьезной для наших предков.

В 1168 году великий князь Киевский Мстислав II Изяславич созвал собор из 150-ти духовных лиц для решения вопроса о соблюдении постов в праздники. От Андрея Боголюбского в Киев прибыл игумен Феодор. Он предложил участникам собора свести с митрополии Киевского митрополита-грека Константина II, поддерживающего учение о постах в праздники, и избрать нового первоиерарха.

Это разумное предложение, по сути исходящее от Андрея Боголюбского, с которым киевский князь враждовал, было отвергнуто. Тогда отец Феодор, очевидно заранее договорившись со своим князем, «со многим златом и сребром» отправился в Константинополь к Патриарху Луке Хрисовергу. Напористый и честолюбивый игумен стал убеждать Патриарха, что митрополита в Киеве уже нет, и настойчиво предлагал свою кандидатуру на митрополию. Но Патриарх не согласился.

Тогда Феодор стал выполнять «программу минимум». Поднеся богатые дары, он «начал прилежнее молити, глаголя, яко и в Ростове епископа несть, ныне убо постави мене епископа Ростову». Необходимость прямого поставления епископа Патриархом игумен Феодор обосновывал тем, что, мол, митрополита в Киеве нет и ставить архиереев там некому. Подействовали ли подарки или по иным соображениям, возможно, не желая ссориться с набиравшим силу Владимиро-Суздальским князем, Патриарх уступил и рукоположил Феодора в епископа Ростовского.

Строптивый игумен

В истории владыка Феодор известен с прозванием Белый клобучок. По-видимому, он присвоил себе право носить белый клобук – то, что тогда на Руси было позволено лишь митрополиту. Вероятно, этим Феодор стремился подчеркнуть свою независимость от Киева.

Не заезжая в Киев, епископ Феодор II отправился прямиком в Ростов и занял местную кафедру. Андрей Боголюбский, не желая открыто порывать с киевским митрополитом, убеждал владыку получить формальное благословение митрополита Константина II. Но Феодор отказался.

Между тем митрополит, узнав о происходившем, писал к духовенству Ростовской епархии, чтобы оно, пока Феодор не примет благословения у святой Софии киевской, не признавало его за епископа и не служило с ним. Послание митрополита произвело свое действие: не только духовные, но и миряне не стали брать благословения у Феодора. В ответ владыка начал запрещать священнослужение игуменам и священникам, велел запереть церкви во всем Владимире. Имеются противоречивые сведения, что епископ Федор не останавливался перед физической расправой с противниками, хотя, скорее всего, это клевета его врагов.

Историки считают, что одной из решающих причин падения Феодора стал его конфликт с влиятельным духовенством владимирского кафедрального Успенского собора. Он попытался завладеть его владениями и добром. В ответ соборный клир возглавил оппозицию владыке. Андрей Боголюбский несколько раз старался образумить прежнего любимца. Но Феодор, считая власть духовную выше мирской, не только не слушался, но укорял и порицал самого князя.

Трагический конфликт между князем Андреем Боголюбским и епископом Федором схож со столкновением английского короля Генриха II и архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета, причем эти события происходили почти в одно время – в третьей четверти XII столетия.

Выведенный из терпения упорством Феодора, князь Андрей приказал отправить его на суд к митрополиту, приговор которого был предрешен. Константин II, личный враг епископа Феодора, лишил его сана и сослал на остров под Киевом для покаяния. Но Феодор не желал каяться. Тогда митрополит приговорил его к смертной казни. Феодору отрезали язык и правую руку, выкололи глаза, а потом отсекли голову (по другой версии утопили с камнем на шее). Казнь состоялась 8 мая 1172 года. В синодики Ростовской и Владимиро-Суздальской епархий имя владыки Феодора не было внесено и святым он, в отличие от убитого в 1170 году по приказу Генриха II Томаса Бекета, так и не стал.

Зато памятником тем событиям стал политический памфлет златоуста Кирилла Туровского, известный как притча о слепце и хромце. Ее сюжет таков: богатый человек устроил виноградник, оградил его высокой стеной, сделал ворота и приставил к ним двух сторожей: одного хромого, а другого – слепого. Хозяин рассчитывал, что такие сторожа не смогут сами пользоваться его виноградником. Хромой не дойдет, а слепой заблудится и упадет в яму. Зато хромой увидит вора, а слепой услышит и почует его. Но сторожа перехитрили господина. Слепой посадил на себя хромого, указывавшего тому путь. Они пробрались в виноградник и украли урожай.

Притча снабжена толкованиями: хозяин виноградника – Бог Вседержитель; виноградник – Церковь; слепец и хромец – стражи и служители алтаря. Современники видели в героях притчи епископа Феодора II Ростовского и князя Андрея Боголюбского. В представлении святителя Кирилла «хромец» Феодор Ростовский толкает в бездну «слепца» князя Андрея.

И действительно, жестокая расправа над владыкой стала еще одним поводом для бояр ненавидеть слишком властного и сильного князя. И всего через два года «слепец» Андрей в свой черед оказался жертвой…

На иллюстрациях: