Анатолий Бобров ушёл по семейным обстоятельствам

Сделал он это добровольно – по семейным обстоятельствам. Анатолий Владимирович сообщил «Призыву» подробности, но приводить их здесь вряд ли этично – речь идёт о болезни близкого человека.

– Я написал заявление в президиум ЦК партии, изложил причины, моя просьба была удовлетворена. Меня поблагодарили за работу, вручили ценный подарок, – сказал Анатолий Бобров.

По его словам, имя преемника он не называл – вопрос об этом решала кадровая комиссия ЦК. Выбирали из кадрового резерва (имена кандидатов в этот кадровый резерв в своё время направляло бюро комитета регионального отделения КПРФ). Рассматривали двоих – второго секретаря ОК КПРФ Юрия Черкасова и члена бюро обкома партии Антона Сидорко.

В итоге выбрали Сидорко. Он стал исполняющим обязанности первого секретаря. Это довольно молодой человек – в нынешнем году ему исполнится тридцать. В интернете его имя можно найти, в частности, в связи с событиями восьмилетней давности, когда коммунисты пикетировали здание областного телевидения. Тогда Сидорко вручил требования пикетчиков директору ГТРК «Владимир» Андрею Филинову (они сводились, главным образом, к тому, чтобы областной канал более активно освещал деятельность последователей Ильича).

Из других источников известно, что Антон Сидорко имеет два высших образования – он окончил ВлГУ и владимирский филиал РАНХиГС. Работал помощником двух владимирских парламентариев – Виктора Паутова и Александра Синягина.

Приставку «и.о» Сидорко будет носить по крайней мере до 1 апреля, когда ориентировочно соберётся пленум регионального отделения, на котором и будет избран новый руководитель. По мнению Анатолия Боброва, единодушного решения, скорее всего, не будет – предстоят жаркие дебаты.