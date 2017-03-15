Клещи проснулись раньше срока

В этом году они проснулись раньше срока на целый месяц. Эпидемиологи предупреждают: клещи уже появились в городских парках и на садовых участках. Пока нет травы и листвы, они обитают в кучах мусора и на голых ветках деревьев и кустарников.

Специалисты Роспотребнадзора в свою очередь отмечают, что в раннем пробуждении клещей нет ничего удивительного. Многолетние наблюдения показали, что, как только сходит снег, а воздух прогревается до +1…+3 градусов, клещи начинают свою жизнедеятельность. Даже в отсутствии зелени они чувствуют себя вполне комфортно. Такие ранние пробуждения случались 13 раз за последние 40 лет, сообщается на сайте владимирской мэрии.

Владимирцам вновь напоминают: избежать проблем с клещами поможет соблюдение элементарных правил. Так, оправляясь в парк или в лес, одежду следует обработать репелентами, предпочтительнее выбирать закрытую одежду, а также обязательно осматривать себя и своих близких после прогулки на наличие кровососущих паразитов. Позаботиться следует и домашних питомцах.

Если укуса избежать не удалось, необходимо немедленно обратиться к специалистам. Отмечается также, что наиболее эффективной мерой защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом остаётся проведение профилактических прививок.

Фото: http://russkaya-moldova.ru/