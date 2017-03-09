За стариков доплатят

На сегодня в 79 приемных семьях области проживают 82 человека. В основном, такие семьи организуются в сельской местности. За оказание поддержки пожилому человеку приемной семье выплачивается вознаграждение 4520 рублей, а если подопечный инвалид, то сумма вознаграждения составляет 5650 рублей. Сумма не индексировалась давно. Поэтому сейчас рассматриваются варианты увеличения ее до 10 тысяч рублей.

– Даже если пожилой человек живет в неблагоустроенном доме в деревне, и его перевозят в чистоту и красоту дома-интерната, он испытывает огромный стресс. Поэтому наша задача – создать ему комфортные условия в его привычной среде, – отметила Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области.

В городах больше распространена услуга персональных помощников, которыми могут стать знакомые и соседи нуждающихся. Задача таких помощников – регулярные визиты к подопечным, что бы поговорить с ними, проводить к врачу или в магазин, составить компанию на прогулке. Сегодня в области работает 100 таких помощников за 3000 рублей в месяц. В их число можно попасть любому ответственному человеку взрослого возраста.

фото: http://www.telefakt.ru/upload/information_system_1/2/5/9/item_2598