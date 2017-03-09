Владимирских стариков отправят в Нижегородскую область

Во Владимирской области продолжают создаваться и работать некоммерческие организации, которые готовы оказывать услуги социального характера за государственные деньги. Сейчас в регионе работает 13 подобных компаний.

По мнению Любовь Кукушкиной, директора департамента социальной защиты населенияадминистрации области, расширение числа таких организаций создает поле для конкуренции между частными и муниципальными учреждениями. У человека появляется альтернатива чьими услугами пользоваться. И выживают более профессиональные предприятия.

На работу с НКО социальной направленности в этом году заложено 26 млн рублей. Но к сожалению 22 млн из них уйдут в соседний Нижегородский регион.

Во Владимирской области до сих пор сохранилась очередь в дома-интернаты общего и психо-неврологического типа. Прошлый год не порадовал открытием новых подобных учреждений в регионе. Зато в соседней области, в 50 километрах от Мурома в городе Кулебаки появился частный дом-интернат для инвалидов. И 70 владимирских очередников отправятся туда.

Остальным придется подождать августа нынешнего года, когда должен открыться новый стационар психо-неврологического профиля в Вязниках. Кроме того, осенью начнется строительство дома-интерната в Собинке.

Любовь Кукушкина подчеркнула, что вне зависимости частное или государственное предприятие оказывает социальные услуги, но если их работа предполагает финансирование из бюджета, то контроль за организациями и качеством услуг будет всесторонний.

фото: http://dom-miloserdia-kulebaki.ru/?attachment_id=1014