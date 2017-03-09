Жителям Доброго, пересчитав ОДН, уступили… 12 копеек

Светлана Егорова из дома № 3-а по улице Соколова-Соколенка показывает платёжку.

– Управляющая компания нас «осчастливила» – прислала перерасчет в сумме 6 рублей 34 копейки.

За январь Светлана заплатила 1209 рублей 12 копеек, а за февраль пришел счет на 1202 рублей 78 копейки.

– В нашем 60-квартирном доме без лифта и подвала управляющая компания за месяц собрала 144 тысячи рублей. С 1972 года в доме не проводился ни текущий, ни капитальный ремонты. Резонный вопрос – за что мы платим? – возмущается собеседница.

Изучив квитанции читательницы, мы разделили её недоумение. Ведь тариф за содержание и ремонт общего имущества дома за январь и февраль остался тем же – 18,94 рубля с квадратного метра, как, впрочем, и тариф за холодную воду на общие нужды – 0,04 рубля. Тариф на ОДН по электроэнергии с января по февраль снизился с 3,92 до 3,8 рубля за квадратный метр. То есть – уступили 12 копеек с метра. И только. Вот это перерасчет!

С перерасчетом платежки по ОДН в доме № 26 по улице Юбилейной вообще произошла чудесная ситуация. Скидка сделана, но размеры тарифов сохранены. Тариф на содержание и ремонт – 19 рублей с квадратного метра, за электроэнергию – 3,86 рубля, за холодную воду – 0,06 рубля. При этом собственник квартиры заплатила за ОДН за февраль на 106 рублей 93 копейки меньше, чем за январь.

Видимо, управляющей организации нужно было отрапортовать перед администрацией Владимира и жилищной инспекцией, что перерасчет сделан вовремя, а сами тарифы – вопрос второй. А там, глядишь, к марту-апрелю ажиотаж поутихнет, и можно заново считать, как удобно.