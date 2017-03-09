Во Владимире пройдут соревнования по джип-триалу

В ближайшую субботу, 11 марта, владимирцев приглашают на городской Джип-Триал «Парк экстрима» для стандартных и подготовленных внедорожников.

Мероприятие состоится на площадке перед дилерским центром АвтоТракт УАЗ, расположенным на улице Куйбышева, 24А.

Организаторы обещают захватывающие соревнования по преодолению препятствий. Сообщается, что трасса представляет собой полосу препятствий различной сложности, при прохождении которой, большую роль будет играть слаженность экипажа и навыки владения своим автомобилем.

В настоящий момент регистрация автомобилей закрыта в связи с набором максимального количества участников. Однако если по каким-либо причинам подавшие заявку откажутся, регистрация будет возобновлена.

Для зрителей подготовлена насыщенная программа: розыгрыши подарков, конкурсы, в том числе и для детей, полевая кухня.

Начало соревнований в 10.00

Фото: http://trial.bezrazdatki.net/