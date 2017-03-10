Ковровские ямы прославились на Первом телеканале

Сюжет был посвящен отвратительному состоянию дорог в ряде городов России. Рассказывалось об «убитых» дорогах и низком качестве дорожного ремонта в Волгограде, Брянске, Малоярославце Калужской области, Ахтубинске Астраханской, в Нижегородской области. В числе ярких примеров бездорожья в материале на 4 минуты 20 секунд фигурировал и Ковров.

Его автор оставила напоследок. Наверное, как едва ли не самый вопиющий случай – речь шла о легковушке, провалившейся в яму на улице Еловой 21 февраля 2017 года.

Подобное «прославление» во всероссийском масштабе Города воинской славы уже вызвало бурную реакцию у ковровчан. В основном она выражается в негативных эмоциях в отношении местной мэрии, которую измученные бездорожьем горожане винят в том, что в Коврове значительная часть дорог превратилась в направления.

Сюжет Елены Пич уже размещен в одном из популярных местных Интернет-ресурсов, где его посмотрели те, кто пропустил передачу в прямом эфире.

Кстати, на интерактивной «Карте убитых дорог», которую Общероссийский народный фронт сейчас создает с помощью неравнодушных россиян, уже значатся четыре «убитых» дороги в Коврове. Это северная часть улицы Дегтярева и служащая ее продолжением улица Белинского в северной части города, а также часть улицы Маяковского, часть улицы Строителей и там самая улица Еловая, где провалилось авто, в южной части Коврова.

Впрочем, часть ковровчан искренне недоумевает, почему лишь эти улицы попали на пресловутую карту. Они считают, что заносить туда надо едва ли не половину всех улиц города оружейников. И лишь ковровские власти, ответственные за сложившуюся ненормальную ситуацию, хранят поистине олимпийское спокойствие и никак не комментируют свалившуюся на них всероссийскую славу.