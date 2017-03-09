14 февраля текущего года в адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод» на действия органа по ведению реестра – Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, выразившиеся в ограничении конкуренции при рассмотрении заявок на участие в процедуре предварительного отбора на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является выполнение работ по оценки технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации на территории Владимирской области.

06 марта жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела №К-126-03/2017.

В обжалуемых действиях комиссии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области нарушения требований, установленных Положением о привлечении специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выявлено не было. На основании этого жалоба признана необоснованной.