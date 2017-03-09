Нанимателям квартир и многодеткам вернут деньги за счетчики

Такой вариант финансовой поддержки предоставляется нанимателям жилых помещений и многодетным семьям, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Это довольно внушительная группа льготников – в ней порядка 6000 семей (свыше 5000 жилых помещений в муниципальной собственности и около 1000 многодетных семей-льготников).

Компенсацию выдадут тем, кто купил или еще собирается приобрести индивидуальные приборы учета с 1 января по 1 декабря текущего года. Обязательным условием является наличие документов, подтверждающих покупку и установку, а также заявление от льготника.

За покупку прибора учета электроэнергии заплатят 800 рублей, за его установку – 400 рублей. За покупку прибора учета водоснабжения – 650 рублей, установку – 2000 рублей за штуку, 4000 – за два прибора. В этом году компенсации за индивидуальные приборы учета газа не выплачиваются тем, у кого в квартире стоит только газовая плита.

Остальные же с газовыми колонками и котлами могут получить 2000 рублей за покупку счетчика и 5500 рублей за его установку.

Выдачей компенсации занимается муниципальное предприятие – МКП «ЖКХ» (ул.Асаткина, д.1-а).

фото http://osplanet.ru/uslugi