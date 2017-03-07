Владимирским автобусам изменят маршрут

С 24 апреля Центральный (Щелковский) автовокзал столицы закроют на масштабный ремонт, который продлится вплоть до конца 2019 года. Для пассажирского транспорта, следующего в Подмосковье, рядом с автовокзалом оборудуют временные перроны. А вот 60 междугородних маршрута и 20 международных переведут на другие автостанции.

Автобусы в другие города планируют отправлять с четырех станций: международный вокзал «Южные ворота», ВДНХ, Новогиреево и Верхние Лихоборы. Перевозчики должны будут самостоятельно выбрать подходящий им вокзал или станцию. На «Владимирском автовокзале» новую конечную для автобусов, следующих из Владимирской области в столицу, пока назвать не готовы.

Впрочем у владимирских перевозчиков в достаточно времени, чтобы определится с автовокзалом. Сегодня из Владимирской области на «Щелковский вокзал» ежедневно отправляется в среднем 15 рейсов, в том числе «проходящие» через областной центр автобусы из Мурома, Коврова и Вязников.

Щелковский автовокзал, построенный в 1971 году, на протяжении долгого времени был практически единственным полноценным вокзалом в Москве, но с прошествием времени устарел, как морально, так и технически. На его месте, по замыслу, московских архитекторов, должен появиться одиннадцатиэтажный многофункциональный комплекс, способный принять до 15 тысяч пассажиров в сутки.

По завершении реконструкции здесь появятся новые широкие перроны для посадки и высадки пассажиров, просторные кассовые залы и залы ожидания. Кроме того, в новом здании разместят кафе, магазины и кинотеатр. Внешне новый автовокзал станет похожим на стеклянный корабль.

Фото: http://luberci.bezformata.ru/content/image73285073.jpg