За бракованные окна с заказчиков требуют двойную оплату

Листовки-обещания бесплатного обслуживания квартирных окон регулярно попадают в почтовые ящики владимирцев. И находятся люди, готовые воспользоваться этими предложениями.

Среди таких больше всего доверчивых бабушек. Только за один месяц во владимирскую областную общественную организацию по защите прав потребителей «Содействие» обратились три пенсионерки, «купившиеся» на одну и ту же рекламу. С одной из заявительниц юристы уже дошли до суда.

Случай с ней произошёл такой. Мастер из оконной конторы сразу же после осмотра окна безапелляционно сообщил даме, что то в скверном состоянии, еле держится, нужно заменить. Расстроенная женщина согласилась – итоговая сумма заказа составила 35 тысяч рублей.

Когда бабушке доставили товар – та ахнула. Новое окно оказалось совсем не таким, каким заказывали. Оно было “глухим”, не раскрывающимся, хотя пенсионерка, думая о дальнейшем уходе за окном (мыть-то его надо!), специально заказала его с двумя дверцами.

Ни на какие отказы потребителя мастера не поддавались: вы просили – мы привели! За возвратом денег пришлось обращаться в суд. Каково же было удивление юристов-правозащитников и самого судьи, когда они услышали от мастера требование возместить ему расходы за заказ. Мол, пусть окно не то, но контора-то на его покупку у производителей деньги потратила. Сначала отдайте стоимость этого окна, а потом за ваши же денежки мы закажем вам другое, новое.

– По той же схеме контора работает и с другими потребителями. Привозят не тот товар, нарушают сроки доставки. Но самое главное – цены за товар и за якобы бесплатное обслуживание – заоблачные, – рассказывает юрист Евгения Кочеткова.

В ходе судебных разбирательств выяснилась одна интересная деталь. Адреса оконных компаний совпадают с офисами фирмы, известной продвижением услуг оздоровления и преображения, чей директор сейчас находится под стражей и в отношении его возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупных размерах.

– Да и юристы что у оконной компании, что у косметической – те же, как, впрочем, и схема работы с клиентами. Убедить, уболтать, оформить по быстрому кредит и на выходе получить не совсем качественный товар, – поясняет сотрудник «Содействия».

Общественные защитники через суд добились того, что на счета и имущество оконной компании наложили арест. Проплаты за заказы поступают регулярно, так что обманутым потребителям должны что-то возвратить. Пока судебные дела еще в процессе рассмотрения. Представители оконной фирмы приносят все новые документы. Причем, вот что любопытно: их бумаги зачастую разнятся с теми, что остались на руках у потребителей.

Фото: http://www.xn--srandiky-pbb.com/image/2644-image-1.jpg