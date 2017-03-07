Задержать преступника полицейским помог Викинг

По данным пресс-службы регионального УМВД, 28 февраля ночью в районе улицы Щербакова города Кольчугино произошло нападение на супружескую пару.

Злоумышленник со спины нанес резкий удар по голове мужчине, после чего повалил на землю женщину. Сорвав с ее шеи золотую цепочку с крестиком и подвеской, неизвестный убежал.

Однако в спешке неизвестный обронил перчатку. Именно эта улика помогла полицейским и их четвероногому напарнику по кличке Викинг по «горячим следам» задержать подозреваемого. Взяв след, служебная собака уверенно вела сотрудников полиции. Нападавший, которым оказался ранее судимый 21-летний местный житель, был задержан. При себе у мужчины была обнаружена часть похищенных ювелирных изделий. К слову, материальный ущерб от действий грабителя составил 68 000 рублей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”.

Фото сайта 33.мвд.рф и http://dogs-yol.ru/forum/index.php?topic=9490.120