В преддверии корпоратива

На праздничном столе редко найдется уголок для диетической пищи. Что же делать, чтобы не обидеть коллег и не сидеть за столом с гордым видом «вы вот объедаетесь, а я на диете»? А ничего! Даже диетологи утверждают, что нельзя все время себя ограничивать, и хотя бы раз в неделю можно позволить себе все, что хочется. Конечно, в умеренных количествах. Так что вполне могу съесть кусочек торта, запить шампанским – и не чувствовать себя виноватой. Кстати, подрастрясти съеденные на корпоративе калории можно, если возвращаться домой не на автобусе, как обычно – а пройтись пешком. Тем более, весна и романтичная атмосфера предстоящего праздника очень даже к этому располагают.