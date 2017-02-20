В Коврове многоквартирный жилой дом отключили от газа

Причиной стала утечка угарного газа, из-за которой могли пострадать десятки людей. Как оказалось, в одной из квартир жильцы во время ремонта установили газовый котел, который вместо вытяжной шахты подключили к вентиляционному каналу. Таким образом, для соседей «отравленная» вентиляция могла оказаться смертельно опасной.

Заодно при экстренно проведенной проверке выяснилось, что из 63 квартир дома на Белинского, 4, построенного более 60 лет назад, интенсивность воздухообмена через вентиляционные каналы и тяга в дымоходах не соответствовали нормативным требованиям.

Поэтому КЧС предписало АО «Газпром газораспределение Владимир» незамедлительно прекратить подачу газа в проблемный дом до полного устранения всех выявленных неисправностей. Обслуживающей данный дом управляющей компании «Веста», поставлена задача ежедневно информировать мэрию о ходе ремонтных работ.

О случившемся мэрия проинформировала правоохранительные органы. Скорее всего, по указанному адресу не обойтись и без прокурорской проверки. А более чем сотне ковровчан предстоит пережить временные неудобства, связанные с отсутствием газа в их квартирах, хотя они, в сущности, еще относительно легко отделались.