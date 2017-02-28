Жители области выставляют ямы напоказ

Завтра наступит календарная весна. Её приход тысячи владимирских автолюбителей встречают с тоской. Поврежденные колеса, разбитые подвески и даже утопленные авто – в последние две недели автоновости напоминают хронику военных потерь. Неприживающийся асфальт после температурных качелей февраля окончательно сходит. По ощущениям автолюбителей, происходит это прямо на глазах.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил всем водителям области внести свои предложения по ремонтным работам, заполнив «Карту убитых дорог». Уже более 3200 км дорог нанесли автолюбители всей России. Из региона-33 – тоже. Самые активные, судя по всему, живут во Владимире и ездят по его дорогам. На карте отмечены участки на улице П. Осипенко, Лакина (трасса М7), Б. Нижегородской, Сакко и Ванцетти, Безыменского, в Загородном парке и других.

«Призыв» связался с одним из автолюбителей – Сергеем Федяевым, который отметил на карте самые проблемные участки и сопроводил их комментариями, указав на массу препятствий на пути автолюбителей: колейность, множество мелких ям, поперечные и продольные трещины и т.п. Он продолжает ее пополнять, выкладывая убедительные фото с воронками и ямами из разных районов города. Общественник Сергей Федяев не скрывает, что возлагает на карту большие надежды. Тем более что буквально на днях глава Росавтодора Роман Старовойт подтвердил, что его специалисты с «Картой разбитых дорог» сверяют дорожные планы.

В ОНФ нам также подтвердили, что информация «с колес» переходит в кабинеты чиновников, которые корректируют свои планы с оглядкой на убитые дороги.

Общественники надеются, что чиновники не захотят краснеть за убитые дороги и постараются отремонтировать их. А это уже совсем другие цвета на карте! Однако не всегда это получается оперативно. Поэтому пока рисуем карту, учимся ждать и бережем подвеску.

Фото: http://xcom-hobby.ru/var/files/78/92/ 58a4009789272102741415_1000.jpg