ВлГУ открывает двери для абитуриентов

Ведущий вуз региона-33 опубликовал контрольные цифры приема абитуриентов. В этом году ВлГУ (вместе с филиалами) готов принять на бюджетные места 2038 очников и 155 заочников на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. На протяжении нескольких последних лет прослеживается некоторое сокращение числа бюджетных мест, “выданных” ВлГУ Министерством образования и науки. Впрочем эта тенденция объясняется статистическими данными и сложившейся демографической ситуацией: в конце 90-х родилось меньше людей, чем в предыдущие годы, и впоследствии уменьшилось и число выпускников школ.

– Мы переживаем демографическую яму, – говорит ответственный секретарь приемной комиссии ВлГУ Елена Давлетярова. –Но в следующем году ожидаем улучшение ситуации, после чего количество выпускников школ будет постепенно увеличиваться.

Кардинальных перемен в эту приемную кампанию не ожидается. Абитуриент по-прежнему может подать заявления в пять вузов на три специальности в каждом. Но, как и в прошлом году, непосредственно для участия в конкурсе в вуз необходимо будет предоставить вместе с оригиналом аттестата или диплома письменное согласие на зачисление на конкретную программу подготовки.

– После того, как абитуриент изучил списки поступающих, он должен объективно оценить свои шансы на поступление, – говорит Елена Давлетярова. – Переписать заявление о согласии на зачисление на другое направление подготовки поступающие на бюджетные места могут в рамках одного вуза только один раз. Поэтому абитуриентам нужно очень серьезно и внимательно подойти к выбору своей будущей специальности.

Кстати, о специальностях. В ВлГУ с каждым годом увеличивается количества программ прикладного бакалавриата. Отличие прикладного бакалавриата от академического в том, что в ходе обучения студенты не только получает знания, но и пробуют себя в профессии, знакомятся с работодателями, проходят практику на производстве. Как результат, выпускники имеют больше возможностей выгодно трудоустроиться после окончания обучения.

В бакалавриате в этом году появились новые программы подготовки в «Педагогическом образовании». Это такие программы, как «Дошкольное образование с организацией логопедической работы», «Педагог-хореограф», «Педагог хореограф в спорте», «Педагог спортивных бальных танцев». В этом году бюджетные места появились на «Лингвистике» и на «Физической культуре».

По-прежнему вузы вправе начислить дополнительные баллы абитуриентам за индивидуальные достижения. В ВлГУ дополнительными бонусами наградят спортсменов-чемпионов, владельцев аттестатов и дипломов с отличием, победителей Олимпиад. В этом году преференции получат обладатели золотого значка ГТО, награжденные по приказы Минспорта. За него абитуриенты получат дополнительно к результатам ЕГЭ 5 баллов (в прошлом году за золотой значок ГТО давали только один балл). Суммарно каждому абитуриенту может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов.

Подробней познакомиться с направлениями подготовки и правилами приема абитуриенты смогут на Дне открытых дверей. 26 марта в главном корпусе вуза на Горького, 87 состоится день открытых дверей для выпускников школ Владимира и области.