В Муроме семья отравилась бытовым газом

Трагедия произошла 21 февраля вечером. В правоохранительные органы обратилась взволнованная жительница Мурома, сообщив, что ее брат и члены его семьи в течение дня не отвечают на звонки.

Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь квартиры. Супругов спасти не удалось, а их 29-летний сын в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление бытовым газом» был доставлен в реанимационное отделение местной клиники. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления, в квартире стоял газовый котел, который, скорее всего, и стал источником утечки опасных для жизни человека веществ.

Пока по факту произошедшего проводится проверка.

Фото: http://www.vladtime.ru/proish/472999