В закрытой школе чиновники плакались о нехватке учебных мест

В управлении образования администрации города Коврова прошла встреча ковровских педагогов с директором департамента образования обладминистрации Ольгой Беляевой.

Как сообщает сайт ковровской мэрии, «Ольга Александровна акцентировала внимание на новых проектных ориентирах, которые были заданы Президентом на заседании Госсовета. Первый проект называется «Современная образовательная среда для школьников». Основная задача, которая была здесь обозначена, – это уход от 2- и 3-сменного режима работы образовательных организаций. Для Коврова это весьма актуально, ведь 16 школ из 19 работают в 2 смены».

Сообщается также, что в 2017 году Владимирской области выделено 174 млн рублей на строительство новых школ. При этом автор пресс-релиза поясняет: «В этом году в регионе будет построено 3 новые школы. Для Коврова это перспектива будущего: пока наш город вошёл в программу только по реконструкции и получит немалую сумму на ремонт школы №15, где будет создано дополнительно 100 новых мест». То есть, к сожалению, пока новую школу в Коврове строить не будут.

К этому необходимо добавить одну деталь: управление образования в Коврове находится на улице Первомайской в центральной части города в четырехэтажном здании бывшей школы № 3. Эту школу горадминистрация закрыла несколько лет назад вопреки протестам многих её преподавателей, учеников и их родителей во главе с директором Ниной Ловушкиной и председателем родительского комитета Еленой Ким, после чего часть опустевших классов передали под кабинеты чиновников.

И теперь выяснилось, что, оказывается, мест для ковровских школьников недостаточно и впору, когда «сверху» дадут денег, строить новую школу! Кстати, у той же мэрии были поползновения и 15-ю школу закрыть – ту самую, где теперь планируется создавать дополнительные места для учеников.

Школа № 3 была рассчитана на более чем 400 учеников. Еще к началу 2008 года там обучалось более 250 школьников и работали три десятка учителей. Однако горадминистрация волевым решением школу закрыла, причем активную роль в этой истории сыграл начальник управления образования Сергей Павлюк, который занимает этот пост и теперь.

Примечательно, что восемь с лишним лет назад материал про закрытие третьей школы мне довелось завершить такими словами: «Сокращая число школ, Ковров через несколько лет может оказаться в такой же ситуации, как с детскими садами, где после упразднения «лишних» МДОУ сейчас не хватает более тысячи мест».

С тех пор в Коврове открыто два новых садика, а сейчас, оказывается, впору строить и новые школы.

Фото: https://www.miasskiy.ru/wp-content/uploads/ 2015/08/images__news_2015-08_nalog-so-shkoloy.jpg