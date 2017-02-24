В регионе-33 скидкой на капремонт воспользовались 15 тысяч пенсионеров

В нашей области четвертый год действует тариф на капремонт в размере 6,5 рублей с квадратного метра жилья. Всего второй год предоставляется льгота собственникам жилья старше 70 лет.

Так, пенсионеры в возрасте 70-79 лет платят 50% от суммы взноса, а пенсионеры старше 80 лет вообще освобождаются от этой обязанности.

Основные критерии получения соцподдержки: человек официально не работает, живёт один или вместе с таким же неработающим пенсионером, имеет документы на право собственности жилья.

Сегодня скидку получают 15,7 тысяч жителей Владимирской области. А еще полгода назад льготников было на 2 тысячи меньше.

Фото: http://simg.sputnik.ru/?key=6b3a09921 cc755dc6e7e0afa4ab26693364d863f