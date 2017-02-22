В Камешковском районе подросток сорвался с электрички

Трагедия произошла вблизи железнодорожной станции Карякинская Горьковской железной дороги.

Как сообщает Приволжское следственное управления на транспорте, накануне вечером несовершеннолетний решил прокатиться на электричке «Ковров — Владимир», но не смог удержаться и сорвался.

Подросток получил многочисленные тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Сообщается также, что следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов.

«Необходимо оснастить все поезда видеорегистраторами и камерами наблюдения за вагонами поезда. Кроме того, работникам железной дороги следует более внимательно осматривать поезда при отправлении со станций, не допуская возможности несанкционированных поездок на выступающих частях вагонов поезда», – отмечают представители Приволжского следственного управления на транспорте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: http://prodavetsigrushek.ru/popala-pod-poezd-vo-sne.html