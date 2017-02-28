На трассе М7 вылили три кило асфальта на каждый метр

После очередного перепада температур проезжая часть федеральной трассы М7 в черте Владимира и на ряде других участков стала похода на решето – с ямами, трещинами, волнами, и колейностью.

В регионе-33 проходит 352 километра федеральных дорог. И, как уверяют представители обслуживающей дорогу организации «ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород», с начала нынешнего года на ликвидацию ям было израсходовано более 120 тонн литого асфальта. То есть на каждый метр – по 3 килограмма. Кажется, что этого вполне хватает. Но достаточно проехать по «пекинке», чтобы убедиться – рытвин много. Дорожникам предстоит еще масса работы.

– Только за праздничные дни на ликвидацию дефектов покрытия автомагистрали М-7 «Волга» во Владимирской области ушло более 45 тонн литой асфальтобетонной смеси, – сообщает пресс-секретарь ФКУ Юлия Галкина. – Подведомственное Росавтодор ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород и подрядные организации проводят регулярный мониторинг состояния дорожного покрытия и оперативно устраняют дефекты.

Всем известно, что применение зимних заплаток – это временная мера. После очередного перепада температур рядом с ними возникнет пять новых ям. Кстати, нынешним летом никакого капремонта на федеральной дороге в районе Владимира проводиться не будет. Масштабные работы на участках М7, именуемых «подъездами к городам Владимир и Иваново», намечены на 2018-2019 годы.