Над владимирским небом Конюхов «утёр нос» японцам

Воздухоплаватели Федор Конюхов и Иван Меняйло вновь поднялись в небо, чтобы установить мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета на тепловом аэростате. Текущий рекорд принадлежит японским воздухоплавателям, которые в 1997 году продержались в небе 50 часов 38 минут.

Воздушный корабль Федора Конюхова стартовал 7 февраля с аэродрома Южный, что в Ярославской области. Чтобы побить мировой рекорд, пилотам необходимо было непрерывно провести в воздухе как минимум 51 час, управляя самым большим тепловым аэростатом в нашей стране.

Первые сутки полета прошли достаточно спокойно – путешественники преодолели порядка 500 километров. Федор Конюхов и Иван Меняйло пролетели вблизи Юрьев-Польского и над поселком Ставрово и встретили 8 февраля в Собинском районе. Далее шар пролетел над Гусь-Хрустальным и национальным парком “Мещера” и взял курс на Пензу.

Вторая ночь для воздухоплавателей оказалась более сложной: произошло обледенение оболочки шара, что повлияло на его вес и, соответственно, увеличило расход топлива. Кстати, параллельно с движением аэростата к конечной точке путешествия по земле движется автомобиль поддержки. Команда подбора сопровождает экипаж и собирает израсходованные газовые баллоны.

Сегодня в полдень воздухоплаватели преодолели рубеж в 51 час (на тот момент они пролетели более 950 тысяч километров), но на этом не остановились и продолжили полет. В момент установления рекорда аэростат находился недалеко от поселка Осиновский Саратовской области. Таким образом, достижение японских воздухоплавателей ушло в историю.

Федор Конюхов – частый гость во владимирском небе. Год назад регион-33 тоже внес свой вклад в установлении нового мирового рекорда. Тогда путешественник продержался более 30 часов в небе и совершил самый долгий полет на воздушном шаре объемом 3950 кубических метров. Тот полет длился 32 часа 20 минут (предыдущая планка была взята в 1993 году американским пилотом Уильямом Басси, который продержался в воздухе более 29 часов). Путь Конюхова пролегал над Владимирской областью, Рязанью и завершился в Ивановской области.

Фото: https://www.facebook.com/FKonyukhov/

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