Во Владимире на месте пожара найден труп мужчины

Пожар в нежилом доме на улице Осьмова во Владимире произошёл вчера вечером, – сообщает региональное МЧС.
Как выяснилось, горело нежилое здание, не эксплуатируемое, одноэтажное, кирпичное, без кровли. Открытое горение спасатели ликвидировали быстро, а вот последствия пришлось устранять ещё несколько часов.
На месте пожара был обнаружен труп мужчины. Его личность устанавливается.
В МЧС уточняют – пока неизвестно, отчего именно скончался мужчина. Здание заброшено, очевидных причин для возгорания не было.
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