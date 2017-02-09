Во Владимире на месте пожара найден труп мужчины

Правда, ещё предстоит установить, от чего именно скончался неизвестный

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Пожар в нежилом доме на улице Осьмова во Владимире произошёл вчера вечером, – сообщает региональное МЧС.

Как  выяснилось, горело нежилое здание, не эксплуатируемое, одноэтажное, кирпичное, без кровли. Открытое горение спасатели ликвидировали быстро, а вот последствия пришлось устранять ещё несколько часов.

На месте пожара был обнаружен труп мужчины. Его личность устанавливается.

В  МЧС уточняют – пока неизвестно,  отчего именно скончался мужчина. Здание заброшено, очевидных причин для возгорания не было.

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