Ипотеку в области берут больше и меньше возвращают

За весь 2016 год в регионе было выдано 7448 жилищных ипотечных кредитов на сумму 11 млрд рублей.

– Рост жилищного ипотечного кредитования за 2016 год составил 1,3 раза по объему и 1,2 раза по количеству предоставленных кредитов, переломив негативную динамику 2015 года, – отметила Надежда Калашникова, управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Средневзвешенная ставка на покупку жилья в регионе составила 12,6% в рублях, средний срок кредитования – 182,6 месяца.

Задолженность по жилищным кредитам на 1 января 2017 составила 31 млрд рублей, увеличившись на 12,3%. Просроченная задолженность за год составила около 400 млн рублей.

На территории Владимирской области сегодня выдают ипотечные кредиты 2 региональных банка, 8 филиалов банков, у которых головная организация находится в другом регионе, а также 349 структурных подразделений кредитных организаций.