Владимирских обманутых дольщиков зовут в областной реестр

Обращение к владимирским обманутым дольщикам опубликовано на официальном сайте департамента. Им предлагают прийти в департамент и написать заявление о включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. При себе необходимо иметь только паспорт.

Единый перечень создается с прошлого года. Уже в этом году в него включили 12 новых семей, в том числе из города Владимира. Реестр обновляют, чтобы актуализировать данные и начать, наконец, работу по выплате компенсаций или предоставлению квартир. Правда, эти долгожданные для дольщиков мероприятия выполнят не на средства бюджета, а на деньги инвестора. Взамен предприниматели получат земельные участки под комплексную застройку.

На сегодня в реестре числятся семьи из 13 недостроенных домов. Больше всего из Мурома (дом № 21 по улице Щербакова), Юрьевца (дом № 1-б Школьный проезд), Покрова (улица Пролетарская). Эти адреса уже несколько лет кочуют из реестра в реестр, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Телефон для справок для обманутых дольщиков – 35-50-25.

Фото http://www.vkonline.ru/content/view/144166/minstroj-ishet-resheniya-dlya-problem-dolshikov