В Коврове на площади Победы совершён акт вандализма

В Коврове совершен очередной акт вандализма на площади Победы, расположенной в самом центре города. Прежде объектом посягательств вандалов на той же площади несколько раз становился мемориал фронтовикам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, который несколько лет назад даже расписали националистическими изображениями. А на этот раз пострадала Аллея Героев, посвященная ковровчанам-кавалерам Золотых Звезд, расположенная на той же площади.

Если чеховский злоумышленник покушался на гайки, то здесь преступник открутил и унес несколько винтов (по другой версии это болты), на которых держались металлические рамки, удерживающие защитные стекла над портретами Героев Советского Союза. Кому понадобились эти недорогие и трудноприменимые в ином месте детали – непонятно, но по данному факту местные правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Преступнику грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до года или арест до 3 месяцев. Ни украденные металлические детали, ни похитителей пока не нашли, хотя велика вероятность, что это «пошалили» подростки. Сами фотографии Героев к счастью не пострадали.